"Могло повторитися зі мною": син Костянтина Грубича заговорив про сестру, яка загинула в ДТП

Син українського телеведучого Костянтина Грубича Ярослав після важкого поранення на фронті та втрати руки пригадав трагічний випадок із сестрою-близнюком Ольгою у 2014 році.

Після ампутації кінцівки юнак припустив, що зміг вижити на війні завдяки диву. Ярослав Грубич показав свій день Ангеліні Пичик.

На думку військового, тісний зв’язок з сестрою, народженою з ним в один день, міг вплинути на його долю та те, що він вижив.

"У нас сестра загинула у 2014 році. Це все також дуже важко переживалося і могло повторитися зі мною, але в інших умовах. Я вижив. Ми про Олю завжди пам’ятаємо. Хочу про це сказати. Мені нещодавно її близька подруга сказала, що, можливо, це мій янгол і тому я вижив. Тому що травма була важка, я був критичний. Можливо й так, бо ми з нею були двійнята. Мабуть, я в якісь такі речі більше вірю, ніж не вірю", — каже син телеведучого.

Відео дня

Ярослав Грубич Фото: Instagram

Донька Костянтина Грубича загинула в ДТП

Як відомо, донька українського телеведучого загинула внаслідок ДТП влітку 2014 року. Ольга пробула в комі кілька тижнів, проте її не вдалося врятувати. За понад 10 років винуватця аварії досі не знайшли та не покарали.

Сам Грубич переконаний, що якби він зʼясував імʼя вбивці, то він би вбив би цю людину, а він цього не хоче. Зокрема, батько припускає, що вбивця — людина "не проста".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Костянтин Грубич з'їздив на могилу 17-річної доньки в її день народження.

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який поповнив лави української армії і втратив руку на фронті, поділився оптимістичним баченням майбутнього.

Також Фокус писав про те, що Костянтин Грубич розповів подробиці смерті його доньки.