Син телеведучого Грубича, який втратив руку на фронті, розказав про своє майбутнє

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який поповнив лави української армії і втратив руку на фронті, поділився оптимістичним баченням майбутнього. Те, що він вижив на передовій, юнак називає "дивом і фартом".

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Захисник показав нові фото в Instagram та заявив про плани на майбутнє. Зокрема, 28-річний Ярослав вкотре подякував за підтримку від небайдужих людей.

"Ще раз щиро дякую за кожні слова підтримки. Ми вижили, розуміючи, що це диво і фарт. Тому планів на майбутнє багато", — написав він.

Ярослав Грубич втратив руку на війні Фото: Instagram

До цього син Костянтина Грубича наголошував, що не вважає себе "героєм".

"Подвигів великих не маю. Але радий, що моя історія багатьох надихнула. Переживаю за поранених побратимів, сумую за загиблими друзями", — казав юнак.

Зокрема, Ярослав показав архівні кадри на перекладині, зазначивши, що згодом повернеться туди, але вже з металевою рукою.

Ярослав Грубич Фото: Instagram

"Боротьба не закінчується тоді, коли ми втомилися, вона закінчується тоді, коли ми перемогли", — написав захисник.

Син Костянтина Грубича втратив руку на війні

28-річний Ярослав долучився до лав Сил оборони влітку 2025 року. У липні він отримав важке поранення, втративши руку, і тепер проходитиме тривалу реабілітацію. Ярослав — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. Він народився у 1997 році разом зі своєю сестрою Ольгою. Дівчина загинула в ДТП в липні 2014 року. У подружжя також є старша донька Владислава.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, поранений захисник закликав допомогти своїм побратимам.