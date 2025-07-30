"Різниця є": Костянтин Грубич показав фото із сином, який втратив руку на війні

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився фото із сином Ярославом, який отримав важке поранення на фронті. Військовий втратив праву руку і тепер проходить тривалу реабілітацію.

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Журналіст порівняв новий знімок з архівним, зробленим у 2019 році, показавши їх підписникам у Facebook.

Костянтин Грубич із сином Ярославом Фото: Facebook

"Різниця є…" — написав Грубич.

Костянтин Грубич із сином Ярославом Фото: Facebook

Підписники журналіста "засипали" його з Ярославом коментарями подяки:

"Дякуємо за наш захист герою, доземний уклін вам пане Костянтин, що виховали такого сина. Бережи вас Боже всіх".

"Велика дяка Костянтину, його синові за громадянську позицію, жертовність і патріотизм".

"Швидкого одужання! Радіємо, що живий ! Дякуємо за захист!"

Син Костянтина Грубича втратив руку на війні

28-річний Ярослав долучився до лав ЗСУ влітку 2025 року. У липні він отримав важке поранення, втративши руку, і тепер проходитиме тривалу реабілітацію.

Ярослав — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. Юнак народився 3 лютого 1997 року разом зі своєю сестрою Ольгою. Дівчина загинула в ДТП в липні 2014 року. У подружжя також є старша донька Владислава.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ярослав закликав допомогти своїм побратимам, а себе "героєм" не вважає.