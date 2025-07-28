Син відомого телеведучого після втрати руки на фронті звернувся до українців (фото)

Син українського телеведучого Костянтина Грубича отримав важке поранення на передовій, втративши праву руку. Ярослав закликав допомогти своїм побратимам, а себе "героєм" не вважає.

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Захисник подякував за підтримку. Він зізнався, що не встигає відповідати всім у соцмережах, бо наразі почувається не дуже добре. До того ж, писати лівою рукою — незручно.

"Я не вважаю себе "героєм" , як багато мене кличе, подвигів великих не маю. Але радий, що моя історія багатьох надихнула. Переживаю за поранених побратимів, сумую за загиблими друзями… треба триматись заради памʼяті. Я про них ще згадуватиму не раз", — зазначив Ярослав.

Ярослав Грубич отримав поранення на фронті Фото: Instagram

Зокрема, син Костянтина Грубича наголосив, що наразі особисто не має потреб, однак його підрозділу бракує важливих речей. Тому захисник закликав долучитися до збору коштів.

Ярослав Грубич проходить лікування після втрати руки на фронті Фото: Instagram

Син Костянтина Грубича втратив руку на війні

28-річний Ярослав долучився до лав української армії влітку 2025 року. У липні захисник отримав важке поранення, втративши руку, і тепер проходитиме тривалу реабілітацію.

Він — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. Юнак народився 3 лютого 1997 року разом зі своєю сестрою Ольгою. Дівчина загинула в ДТП в липні 2014 року. У подружжя також є старша донька Владислава.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Костянтин Грубич зізнавався, що боїться мобілізації сина Ярослава.

Телеведучий поділився неприємним досвідом зустрічі з офіцером ТЦК, який зупинив його у Мукачеві й начебто проявив зверхність у спілкуванні.

Крім того, Костянтин Грубич зізнався, як переживає важкий період після поранення сина.