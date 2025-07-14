"Господарі життя": Костянтина Грубича обурила розмова з працівниками ТЦК у Карпатах

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич поділився неприємним досвідом спілкування з офіцером ТЦК, який зупинив його у Мукачеві й начебто проявив зверхність у спілкуванні. Інцидент стався під час робочої поїздки.

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Костянтин Грубич, син якого нещодавно пішов на війну, розповів про конфліктну ситуацію на YouTube-каналі "Знай свій край". Він зазначив, що неприємна розмова з працівниками ТЦК сталася торік у Мукачеві, куди він приїхав з командою з робочим завданням.

"Мене зупиняє в Мукачеві ТЦК. Не мене, а наше авто, ми [були там] по роботі. Я чую таку якусь чи зверхність, чи що…У самому звертанні: "Покажіть свої документи", — згадує Костянтин.

Зробив зауваження

Ведучий не залишив без реакції тон спілкування офіцера і звернувся до нього з проханням змінити підхід.

"Я кажу: "Так, градус напруги трішечки нижче. Ми робимо тут державну справу, ось мої документи й все". Абсолютно швидко переорієнтувався офіцер, вже нормально, вже я не відчував такого, що начебто переді мною господар життя", — розповів Грубич.

Костянтин Грубич розповів про досвід спілкування з ТЦК Фото: Facebook

Журналіст підкреслив, що його обурила саме манера спілкування працівника ТЦК. Хоча він розуміє необхідність виконання службових обов'язків, але вважає неприйнятним зверхнє ставлення до громадян.

Ставлення, наче до "раба"

"Не знаю, впізнав мене чи ні, але справа не у впізнанні, а в тому, як звертатися. Й так всі перелякані! Я розумію й ту сторону, й іншу. Але саме звертання уповноважених державою, щоб тобі давали повістки на захист Батьківщини, воно повинно бути як мінімум трішечки психотерапевтично, а не так, що я господар, а ти мій раб", — зазначив телеведучий.

Грубич додав, що в той момент відчув ставлення до себе як до "раба", що його глибоко обурило.

"Можливо, я дуже зухвало йому відповів, ризикуючи отримати ту саму повістку, але я так відчував", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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