Рідна кров: відомий телеведучий розповів про мобілізацію сина

Телеведучий Костянтин Грубич уперше показав 28-річного сина Ярослава, який став на захист батьківщини від російських окупантів.

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Він опублікував фото молодого чоловіка на своїй сторінці у Facebook. У кадрі — Ярослав у військовій формі, шоломі та зі зброєю.

"Рідна кров", — коротко підписав знімок Грубич-старший.

Ярослав Грубич приєднався до ЗСУ Фото: Коcтянтин Грубич/Facebook

Ярослав — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. Він народився 3 лютого 1997 року разом зі своєю сестрою Ольгою. На жаль, дівчина загинула в ДТП 12 липня 2014 року. У подружжя також є старша донька Владислава.

Спадкоємець телеведучого закінчив Університет Анджея Фрича Моджевського в Кракові, де навчався основам організації кіно- і телевиробництва. Незадовго до повномасштабного вторгнення ЗС РФ він повернувся в Україну.

"Була тільки одна думка — я повинен бути тут. Росія о 5 ранку пішла в широкомасштабний наступ. Перші вибухи. Ми залишалися в Києві. Побажання "мирного неба" набули справжнього сенсу. Це була, як ми тоді казали, "колективна маячня" — усе здавалося дуже нереалістичним. Документальні фільми про Другу світову та розповіді дідусів і бабусь, які пережили той період, давали лише приблизне уявлення про події, але реальність виявилася ще жорстокішою. Звичайні люди стали робити те, що згодом назвуть героїзмом. Багато хто діяв так, як не міг не діяти, незважаючи на здоров'я і власну безпеку. Пишаюся тим, як ми встояли. Хочу, щоб ми не здавалися й надалі. Вічна пам'ять усім, хто став жертвою цієї проклятої війни. Слава героям. Слава Україні", — писав Ярослав у третю річницю початку війни.

Судячи з фото в соцмережі, Грубич раніше висвітлював військові події, а кілька місяців тому приєднався до лав захисників. 6 червня, вітаючи колег із Днем журналіста, він зазначив:

"Колеги журналісти, зі святом! Радий був працювати з профі. Сьогодні працюю теж із профі, з влучним прицілюванням".

Фото: Ярослав Грубич/Facebook

Рік тому Костянтин Грубич зізнавався, що боїться мобілізації сина.

"Я не знаю, як його вберегти. І це я, можливо, поганий батько, поки всі шляхи до його оберігання наштовхуються на те, з чим ми офіційно боремося. Тобто, це що, я маю давати комусь якийсь хабар? Щось таке розумієте. Це його рішення. Він не зовсім маленька дитина, щоб я за нього вирішував. Він мені цього не дозволить. Але якщо мене запитують, чи боюся я. Я цього боюся найбільше в житті", — говорив він.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, чому Костянтин Грубич непридатний до служби в армії.