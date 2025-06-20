Родная кровь: известный телеведущий рассказал о мобилизации сына

Телеведущий Константин Грубич впервые показал 28-летнего сына Ярослава, который стал на защиту родины от российских оккупантов.

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Он опубликовал фото молодого мужчины на своей странице в Facebook. В кадре – Ярослав в военной форме, шлеме и с оружием.

"Родная кровь", – коротко подписал снимок Грубич-старший.

Ярослав Грубич присоединился к ВСУ Фото: Константин Грубич/Facebook

Ярослав – единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Он родился 3 февраля 1997 года вместе со своей сестрой Ольгой. К сожалению, девушка погибла в ДТП 12 июля 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.

Наследник телеведущго окончил Университет Анджея Фрича Моджевского в Кракове, где обучался основам организации кино- и телепроизводства. Незадолго до полномасштабного вторжения ВС РФ он вернулся в Украину.

"Была только одна мысль – я должен быть здесь. Россия в 5 утра пошла в широкомасштабное наступление. Первые взрывы. Мы оставались в Киеве. Пожелания "мирного неба" приобрели подлинный смысл. Это был, как мы тогда говорили, "коллективный бред" — все казалось очень нереалистичным. Документальные фильмы о Второй мировой и рассказы дедушек и бабушек, переживших тот период, давали лишь приблизительное представление о событиях, но реальность оказалась еще более жестокой. Обычные люди стали делать то, что впоследствии назовут героизмом. Многие действовали так, как не могли бездействовать, несмотря на здоровье и собственную безопасность. . Горжусь тем, как мы устояли. Хочу, чтобы мы не сдавались и дальше. Вечная память всем, кто стал жертвой этой проклятой войны. Слава героям. Слава Україне", – писал Ярослав в третью годовщину начала войны.

Судя по фото в соцсети, Грубич ранее освещал военные события, а несколько месяцев назад присоединился к рядам защитников. 6 июня, поздравляя коллег с Днем журналиста, он отметил:

"Коллеги журналисты, с праздником! Рад был работать с профи. Сегодня работаю тоже с профи, с метким прицеливанием".

Фото: Ярослав Грубич/Facebook

Год назад Константин Грубич признавался, что боится мобилизации сына.

"Я не знаю, как его уберечь. И это я, возможно, плохой отец, пока все пути к его обереганию наталкиваются на то, с чем мы официально боремся. То есть, это что, я должен давать кому-то какую-то взятку? Что-то такое понимаете. Это его решение. Он не совсем маленький ребенок, чтобы я за него решал. Он мне этого не позволит. Но если меня спрашивают, боюсь ли я. Я этого боюсь больше всего в жизни", — говорил он.

Ранее Фокус писал, что:

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