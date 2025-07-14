"Хозяева жизни": Константина Грубича возмутил разговор с работниками ТЦК в Карпатах

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич поделился неприятным опытом общения с офицером ТЦК, который остановил его в Мукачево и якобы проявил высокомерие в общении. Инцидент произошел во время рабочей поездки.

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Константин Грубич, сын которого недавно ушел на войну, рассказал о конфликтной ситуации на YouTube-канале "Знай свой край". Он отметил, что неприятный разговор с работниками ТЦК произошел в прошлом году в Мукачево, куда он приехал с командой с рабочей задачей.

"Меня останавливает в Мукачево ТЦК. Не меня, а наше авто, мы [были там] по работе. Я слышу какое-то высокомерие, то ли что... В самом обращении: "Покажите свои документы", — вспоминает Константин.

Сделал замечание

Ведущий не оставил без реакции тон общения офицера и обратился к нему с просьбой изменить подход.

"Я говорю: "Да, градус напряжения немножечко ниже. Мы делаем здесь государственное дело, вот мои документы и все". Абсолютно быстро переориентировался офицер, уже нормально, уже я не чувствовал такого, что вроде бы передо мной хозяин жизни", — рассказал Грубич.

Константин Грубич рассказал об опыте общения с ТЦК Фото: Facebook

Журналист подчеркнул, что его возмутила именно манера общения работника ТЦК. Хотя он понимает необходимость выполнения служебных обязанностей, но считает неприемлемым пренебрежительное отношение к гражданам.

Отношение, как к "рабу"

"Не знаю, узнал меня или нет, но дело не в опознании, а в том, как обращаться. И так все перепуганы! Я понимаю и ту сторону, и другую. Но само обращение уполномоченных государством, чтобы тебе давали повестки на защиту Родины, оно должно быть как минимум немножечко психотерапевтически, а не так, что я хозяин, а ты мой раб", — отметил телеведущий.

Грубич добавил, что в тот момент почувствовал отношение к себе как к "рабу", что его глубоко возмутило.

"Возможно, я очень дерзко ему ответил, рискуя получить ту же повестку, но я так чувствовал", — подытожил журналист.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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