Мобілізувався влітку та отримав поранення: син українського телеведучого втратив руку на фронті (фото)

Син відомого українського журналіста та телеведучого Ярослав Грубич, який нещодавно приєднався до лав Збройних сил України, отримав важке поранення на передовій.

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На своїй сторінці в Facebook Ярослав оприлюднив фото з лікарняної палати, на якому видно, що він втратив праву руку.

У своєму дописі, він розповів, що тимчасово втратив слух і наразі проходить лікування після реанімації, численних уколів та наркозу. Попри все, не втрачає оптимізму.

"Недавно вписав другий день народження/ вижив … Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання ) ) але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну ручку". А може я погано почув", — написав Ярослав із ноткою гумору.

Фото: Ярослав Грубич/Facebook

Його батько, Костянтин Грубич, також прокоментував поранення сина у соцмережах. Він подякував медикам і висловив гордість за Ярослава:

"Прийде час — і ви почуєте цю історію. Поки що — лікування, реабілітація, нове життя. Наш син живий, хоча звикати до нового стану буде непросто. Він надзвичайно мужній. Я захоплююсь ним і вдячний долі. Ви знаєте, хто винен".

Користувачі соцмереж підтримали Ярослава сотнями теплих коментарів, бажаючи йому сили, віри та швидкого одужання:

"Ти неймовірний", "Це не кінець. Ми з тобою", "Тримайся, друже. Все буде добре".

Варто зазначити, що 28-річний Ярослав долучився до лав Збройних Сил України влітку 2025 року.

Як раніше писав Фокус, Ярослав — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. Він народився 3 лютого 1997 року разом зі своєю сестрою Ольгою. На жаль, дівчина загинула в ДТП 12 липня 2014 року. У подружжя також є старша донька Владислава.

Також телеведучий розповідав, що він боїться мобілізації сина, оскільки не знає як його вберегти. Щобільше, якби він мав вибір, чи відправити на фронт молодих, чи піти самому, він би обрав другий варіант.

Серед іншого, під час поїздки до Мукачева у 2024 році український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич опинився в неприємній ситуації. За його словами, офіцер територіального центру комплектування, який його зупинив, поводився зверхньо та неповажно. Інцидент стався під час виконання професійних обов’язків.