Мобилизовался летом и получил ранение: сын украинского телеведущего потерял руку на фронте (фото)

Сын известного украинского журналиста и телеведущего Ярослав Грубич, который недавно присоединился в ряды Вооруженных сил Украины, получил тяжелое ранение на передовой.

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На своей странице в Facebook Ярослав обнародовал фото из больничной палаты, на котором видно, что он потерял правую руку.

В своей заметке, он рассказал, что временно потерял слух и сейчас проходит лечение после реанимации, многочисленных уколов и наркоза. Несмотря на все, не теряет оптимизма.

"Недавно вписал второй день рождения/выжил... Левой рукой учишься быстро, если иметь желание)) но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал", — написал Ярослав с ноткой юмора.

Фото: Ярослав Грубич/Facebook

Его отец, Константин Грубич, также прокомментировал ранение сына в соцсетях. Он поблагодарил медиков и выразил гордость за Ярослава:

"Придет время — и вы услышите эту историю. Пока что — лечение, реабилитация, новая жизнь. Наш сын жив, хотя привыкать к новому состоянию будет непросто. Он очень мужественный. Я восхищаюсь им и благодарен судьбе. Вы знаете, кто виноват".

Пользователи соцсетей поддержали Ярослава сотнями теплых комментариев, желая ему силы, веры и скорейшего выздоровления:

"Ты потрясающий", "Это не конец. Мы с тобой", "Держись, друг. Все будет хорошо".

Стоит отметить, что 28-летний Ярослав вступил в ряды Вооруженных Сил Украины летом 2025 года.

Как ранее писал Фокус, Ярослав — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Он родился 3 февраля 1997 года вместе со своей сестрой Ольгой. К сожалению, девушка погибла в ДТП 12 июля 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.

Также телеведущий рассказывал, что он боится мобилизации сына, поскольку не знает как его уберечь. Более того, если бы у него был выбор, или отправить на фронт молодых, или пойти самому, он бы выбрал второй вариант.

Среди прочего, во время поездки в Мукачево в 2024 году украинский журналист и телеведущий Константин Грубич оказался в неприятной ситуации. По его словам, офицер территориального центра комплектования, который его остановил, вел себя пренебрежительно и неуважительно. Инцидент произошел во время выполнения профессиональных обязанностей.