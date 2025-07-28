Сын известного телеведущего после потери руки на фронте обратился к украинцам (фото)

Сын украинского телеведущего Константина Грубича получил тяжелое ранение на передовой, потеряв правую руку. Ярослав призвал помочь своим собратьям, а себя "героем" не считает.

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Сын журналиста после потери конечности на фронте вышел на связь с украинцами. Ярослав показал новые фото после ампутации.

Защитник поблагодарил за поддержку. Он признался, что не успевает отвечать всем в соцсетях, потому что сейчас чувствует себя не очень хорошо. К тому же, писать левой рукой — неудобно.

"Я не считаю себя "героем", как многие меня зовут, подвигов больших не имею. Но рад, что моя история многих вдохновила. Переживаю за раненых собратьев, скучаю по погибшим друзьям... надо держаться ради памяти. Я о них еще буду вспоминать не раз", — отметил Ярослав.

Ярослав Грубич получил ранение на фронте Фото: Instagram

В частности, сын Константина Грубича отметил, что пока лично не имеет потребностей, однако его подразделению не хватает важных вещей. Поэтому защитник призвал присоединиться к сбору средств.

Ярослав Грубич проходит лечение после потери руки на фронте Фото: Instagram

Сын Константина Грубича потерял руку на войне

28-летний Ярослав вступил в ряды украинской армии летом 2025 года. В июле защитник получил тяжелое ранение, потеряв руку, и теперь будет проходить длительную реабилитацию.

Он — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Юноша родился 3 февраля 1997 года вместе со своей сестрой Ольгой. Девушка погибла в ДТП в июле 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Константин Грубич признавался, что боится мобилизации сына Ярослава.

Телеведущий поделился неприятным опытом встречи с офицером ТЦК, который остановил его в Мукачево и якобы проявил высокомерие в общении.

Кроме того, Константин Грубич признался, как переживает тяжелый период после ранения сына.