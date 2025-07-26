Сын Константина Грубича потерял руку на фронте: ведущий рассказал о его состоянии

Константин Грубич признался, что сейчас переживает тяжелый период, поскольку ему, как отцу, приходится видеть сына, у которого вместо "красивой богатырской правой руки" кровь просачивается через перевязки.

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Сын украинского ведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте, из-за чего потерял правую руку. О том, как чувствует себя его сын он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Константин Грубич признался, что сейчас переживает тяжелый период, поскольку ему, как отцу, приходится видеть сына, у которого вместо "красивой богатырской правой руки" кровь просачивается через перевязки.

"Я не хочу сожалений. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания, которые не надо видеть никому. Мы не собирались обнародовать трагедию. По крайней мере я. Это его, Ярослава, история. И он принял решение пунктирно обрисовать ситуацию в своих соцсетях. Без деталей. Но с красноречивым фото", — написал он.

Ярослав Грубич

Он отметил, что сейчас его сын учится жить по-новому.

"Ярик сказал: я же не герой! Действительно, он не успел наделать подвигов, и не думал даже об этом. Он хотел (и хочет) быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает. Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает до краев", — рассказывает Константин Грубич.

Он добавил, что сын стойко воспринял удар судьбы и ни разу не плакал, не жаловался, не скулил о своем несчастье. Он поддерживает других побратимов, которые выжили и страдает по погибшим.

"В моменте "боец после травмы" наш сын образец. Это говорю вам я, человек, который легко пугается и даже от вида крови может потерять сознание. Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. Вот в этом он герой. На мой мальчишеский ум. Поэтому частично дифирамбы для раненого новобранца справедливы", — написал отец о сыне.

Напомним, что 25 июля стало известно, что 28-летний сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте из-за чего ему ампутировали руку.