Син Костянтина Грубича втратив руку на фронті: ведучий розповів про його стан

Костянтин Грубич зізнався, що зараз переживає важкий період, оскільки йому, як батькові, доводиться бачити сина, у якого замість "красивої богатирської правиці" кров просочується через перевʼязки.

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Син українського ведучого Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті, через що втратив праву руку. Про те, як почувається його син він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуку.

Костянтин Грубич зізнався, що зараз переживає важкий період, оскільки йому, як батькові, доводиться бачити сина, у якого замість "красивої богатирської правиці" кров просочується через перевʼязки.

"Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому. Ми не збиралися оприлюднювати трагедію. Принаймні я. Це його, Ярослава, історія. І він прийняв рішення пунктирно обмалювати ситуацію у своїх соцмережах. Без деталей. Але з красномовним фото", — написав він.

Ярослав Грубич

Він зауважив, що зараз його син вчиться жити по-новому.

"Ярик сказав: я ж не герой! Дійсно, він не встиг наробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає. Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совіснісні, хоча болю й без них вистачає по вінця", — розповідає Костянтин Грубич.

Він додав, що син стійко сприйняв удар долі і жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили і страждає за загиблими.

"У моменті "боєць після травми" наш син зразок. Це кажу вам я, людина, яка легко лякається і навіть від вигляду крові може втратити свідомість. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався. От у цьому він герой. На мій хлопський розум. Тому частково дифирамби для пораненого новобранця справедливі", — написав батько про сина.

Нагадаємо, що 25 липня стало відомо, що 28-річний син Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті через що йому ампутували руку.