"Разница есть": Константин Грубич показал фото с сыном, который потерял руку на войне

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился фото с сыном Ярославом, который получил тяжелое ранение на фронте. Военный потерял правую руку и теперь проходит длительную реабилитацию.

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Журналист сравнил новый снимок с архивным, сделанным в 2019 году, показав их подписчикам в Facebook.

Константин Грубич с сыном Ярославом Фото: Facebook

"Разница есть..." — написал Грубич.

Константин Грубич с сыном Ярославом Фото: Facebook

Подписчики журналиста "засыпали" его с Ярославом комментариями благодарности:

"Спасибо за нашу защиту герою, земной поклон вам господин Константин, что воспитали такого сына. Храни вас Боже всех".

"Большое спасибо Константину, его сыну за гражданскую позицию, жертвенность и патриотизм".

"Скорейшего выздоровления! Радуемся, что жив! Спасибо за защиту!"

Сын Константина Грубича потерял руку на войне

28-летний Ярослав вступил в ряды ВСУ летом 2025 года. В июле он получил тяжелое ранение, потеряв руку, и теперь будет проходить длительную реабилитацию.

Ярослав — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Юноша родился 3 февраля 1997 года вместе со своей сестрой Ольгой. Девушка погибла в ДТП в июле 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Ярослав призвал помочь своим собратьям, а себя "героем" не считает.