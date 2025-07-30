"Разница есть": Константин Грубич показал фото с сыном, который потерял руку на войне
Украинский телеведущий Константин Грубич поделился фото с сыном Ярославом, который получил тяжелое ранение на фронте. Военный потерял правую руку и теперь проходит длительную реабилитацию.
Журналист сравнил новый снимок с архивным, сделанным в 2019 году, показав их подписчикам в Facebook.
"Разница есть..." — написал Грубич.
Подписчики журналиста "засыпали" его с Ярославом комментариями благодарности:
- "Спасибо за нашу защиту герою, земной поклон вам господин Константин, что воспитали такого сына. Храни вас Боже всех".
- "Большое спасибо Константину, его сыну за гражданскую позицию, жертвенность и патриотизм".
- "Скорейшего выздоровления! Радуемся, что жив! Спасибо за защиту!"
Сын Константина Грубича потерял руку на войне
28-летний Ярослав вступил в ряды ВСУ летом 2025 года. В июле он получил тяжелое ранение, потеряв руку, и теперь будет проходить длительную реабилитацию.
Ярослав — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Юноша родился 3 февраля 1997 года вместе со своей сестрой Ольгой. Девушка погибла в ДТП в июле 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Константин Грубич говорил, что боится мобилизации Ярослава.
- Телеведущий признался, как переживает тяжелый период после ранения сына.
Кроме того, Ярослав призвал помочь своим собратьям, а себя "героем" не считает.