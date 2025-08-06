Сын телеведущего Грубича, который потерял руку на фронте, рассказал о своем будущем

Сын телеведущего Константина Грубича Ярослав, который пополнил ряды украинской армии и потерял руку на фронте, поделился оптимистичным видением будущего. То, что он выжил на передовой, юноша называет "чудом и фартом".

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Защитник показал новые фото в Instagram и заявил о планах на будущее. В частности, 28-летний Ярослав в очередной раз поблагодарил за поддержку от неравнодушных людей.

"Еще раз искренне благодарю за каждые слова поддержки. Мы выжили, понимая, что это чудо и фарт. Поэтому планов на будущее много", — написал он.

Ярослав Грубич потерял руку на войне Фото: Instagram

До этого сын Константина Грубича отмечал, что не считает себя "героем".

"Подвигов больших не имею. Но рад, что моя история многих вдохновила. Переживаю за раненых собратьев, скучаю по погибшим друзьям", —говорил юноша.

В частности, Ярослав показал архивные кадры на перекладине, отметив, что впоследствии вернется туда, но уже с металлической рукой.

Ярослав Грубич Фото: Instagram

"Борьба не заканчивается тогда, когда мы устали, она заканчивается тогда, когда мы победили", — написал защитник.

Сын Константина Грубича потерял руку на войне

28-летний Ярослав вступил в ряды Сил обороны летом 2025 года. В июле он получил тяжелое ранение, потеряв руку, и теперь будет проходить длительную реабилитацию. Ярослав — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. Он родился в 1997 году вместе со своей сестрой Ольгой. Девушка погибла в ДТП в июле 2014 года. У супругов также есть старшая дочь Владислава.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, раненый защитник призвал помочь своим собратьям.