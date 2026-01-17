ДТП у Львівській області: міжнародний автобус в'їхав у дерево, постраждали пасажири

У Львівській області вранці 17 січня міжнародний рейсовий автобус сполученням "Відень-Київ" наїхав на металевий відбійник, а потім врізався в дерево. В салоні їхали 25 пасажирів, дев'ятеро з них дістали травми.

Про ДТП у Львівській області повідомляє відділ комунікації Національної поліції України. Інцидент стався близько 8:00 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Любинці Стрийського району.

За попередньою інформацією правоохоронців, 59-річний водій рейсового автобуса Setra виїхав за межі проїзної частини, наїхав на металевий відбійник і в'їхав у дерево біля дороги.

На Львівщині в'їхав у дерево автобус з 25 пасажирами Фото: Національна поліція

В поліції розповіли, що на момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні автобуса знаходилися 25 пасажирів. Попередньо дев'ятеро людей віком від 19 до 69 років звернулися до лікарів за допомогою. З них сімох доставили до лікарні. Медики наразі уточнюють діагнози постраждалих.

Відео дня

Дев'ять пасажирів автобуса звернулися по медичну допомогу після ДТП Фото: Національна поліція

За словами правоохоронців, інших пасажирів доставили до "пункту незламності" в Стрийському районному управлінні поліції, щоб вони могли зігрітися, поїсти та дочекатися прибуття наступного автобуса. Там із ними працюють психологи та поліціянти.

Слідчі поліції встановлюють обставини ДТП автобуса на місці інциденту.

"Вирішується питання правової кваліфікації події", — повідомили у відділі комунікації.

Рейсовий автобус вранці 17 січня потрапив у ДТП у Львівській області Фото: Національна поліція

Нагадаємо, ввечері 16 січня ЗМІ повідомили, що син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному та перебуває в лікарні у тяжному стані.

Також 16 січня Фокус розповідав, що Анна Друк — популярна українська блогерка — потрапила в ДТП.