Син Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному: ЗМІ пишуть, що він у тяжкому стані, деталі

Син лідера Чечні Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП в Грозному. Через аварію перекрили частину міста, а його готують до транспортування до Москви для надання медичної допомоги.

Як повідомляє опозиційний чеченський телеграм-канал Niyso, посилаючись на власні джерела, у Грозному сталася аварія за участю високопоставлених осіб республіканської влади. Йдеться саме про Адама Кадирова.

"Грозний перекритий, нова республіканська лікарня закрита. Все заради однієї людини, яка перебуває у тяжкому стані. Його реанімують та готують до транспортування до Москви", — йдеться у повідомленні.

За даними каналу, кортеж рухався на великій швидкості, коли раптово натрапив на перешкоду. Машини зіткнулися одна з одною, через що на дорозі стався хаос. Є кілька постраждалих, проте основна увага прикута до Адама, який перебуває у тяжкому стані.

Також повідомляється, що в машині був боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв. За попередньою інформацією, він отримав серйозні травми, а деякі джерела навіть стверджують, що він загинув. Та все ж , за даними Niyso, ця інформація не підтвердилася, однак вдалоя дізнатися, що серед постраждалих нібито є ще один син високопоставленого представника окупаційної влади.

У ДТП із сином Кадирова потрапив боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв Фото: Telegram

Натомість, як повідомляє видання ASTRA, наразі російський сервіс "Яндекс. Пробки" не фіксує перекриттів або серйозних заторів на вулицях Грозного. Також варто зазначити, що Рамзан Кадиров та інші офіційні джерела поки не підтверджували інформацію про ДТП.

