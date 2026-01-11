Відмовили нирки: Кремль шукає Рамзану Кадирову наступника, — ЗМІ

У глави Чечні серйозна хвороба. Кремль наразі підшукує наступника Рамзану Кадирову.

Наразі Рамзан Кадиров, у якого відмовили нирки, перебуває у власній лікарні в Чечні. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки.

До Кадирова з'їхались члени сімейного клану, зокрема й з інших країн.

Тим часом через ниркову недостатність Кадирова активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка республіки. Найбільш зручними для Кремля фігурами, тобто найімовірнішими претендентами називають очільника чеченського уряду Магомеда Даудова, командира спеціального загону "Ахмат" Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана Кадирова, 20-річного регіонального голови Російського руху дітей та молоді Ахмата Кадирова.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров планував узяти участь у засіданні Держради за участі глави Кремля Володимира Путіна і навіть прилетів до Москви 24 грудня. Однак вночі стан здоров'я Кадирова різко погіршився і його доставили на реанімобілі в Центральну клінічну лікарню Управління справами президента РФ, де його ледве відкачали. У Кремля, як зазначали інсайдери, немає запасного плану на той випадок, якщо Рамзан Кадиров помре.

Фокус також писав, що на фоні чуток про хворобу Кадиров призначив свого сина Ахмата виконувачем обов'язків заступника очільника уряду республіки Чечня. При цьому Кадиров-молодший збереже посаду міністра спорту, яку обіймає зараз.