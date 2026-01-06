На фоні чуток про хворобу: Кадиров призначив свого сина віцепрем'єром Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого сина Ахмата виконувачем обов'язків заступника очільника уряду республіки.

При цьому Кадиров-молодший збереже посаду міністра спорту, яку обіймає зараз. Про призначення повідомляє "Кавказ Реалии" ("Радіо Свобода").

Крім Ахмата Кадирова підвищення до в.о. віцепрем'єра регіону отримав Ахмед Дудаєв, міністр регіону з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації.

Рамзан Кадиров заявив, що це зміни стали можливими після подання очільника уряду Магомеда Даудова. Сам Кадиров назвав це "невеликими кадровими змінами".

Відзначається, що загалом в уряді Чечні перебуває ще декілька родичів Кадирова, а з владою пов'язано близько 100 людей. По цьому показнику він є абсолютним рекордсменом. На другому місці за показником родичів, які пов'язані з владою, кремлівський диктатор Володимир Путін, який має 26 родичів у владі.

Ахмат Кадиров — що відомо

Ахмат Кадиров народився в 2005-му році — зараз йому 20 років. У 2022-му 16-річний Ахмат був призначений регіональним головою Російського руху дітей та молоді, тобто взяв на себе керівництво державною молодіжною політикою в Чечні. Він почав курувати низку масштабних проєктів: будівництво шкіл та дитячих садків, просування бренду Чеченської республіки, програму патріотичного виховання.

У ЗМІ Кадирова-молодшого називають можливою майбутньою заміною для Рамзана Кадирова на посаді очільника регіону.

Нагадаємо, що наприкінці 2025-го року глава Чечні Рамзан Кадиров не з'явився в Москві на традиційному засіданні Держради, на якому був присутній і Путін, і губернатори, і представники всіх регіонів Росії, крім одного — Чеченської республіки. Виявилося, що він знову потрапив до лікарні.

А на початку грудня 2025-го голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв з посиланням на своїх інформаторів розповів, що Кадиров перебував під крапельницями.

У вересні Кадиров спробував спростувати чутки про проблеми зі здоров'ям, заявивши про те, що віджимається 50 разів поспіль.