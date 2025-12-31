"Ледве відкачали": Кадирова екстрено госпіталізували перед Новим роком, — росЗМІ

Глава Чечні не з'явився в Москві на традиційному засіданні Держради, на якому був присутній і Путін, і губернатори, і представники всіх регіонів Росії, крім одного — Чеченської республіки. Виявилося, що він знову потрапив до лікарні.

За відомостями джерела "Нової газети Європа", глава Чечні Рамзан Кадиров планував узяти участь у засіданні Держради особисто і навіть прилетів до Москви 24 грудня. Однак, в ніч з 24 на 25 грудня стан здоров'я Кадирова різко погіршився і його доставили на реанімобілі в Центральну клінічну лікарню Управління справами президента РФ.

Запасного плану на випадок такої НП не передбачили і, в результаті, Держрада пройшла без участі представника Чеченської республіки.

"У Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці відтоді не з'являвся", — повідомило джерело.

Це не вперше, коли Рамзан Кадиров потрапляє до лікарні. Хоч це і ретельно приховують, але відомо, що стан його здоров'я залишає бажати кращого.

Відео дня

Чутки про те, що Кадиров хворіє, з'явилися ще на початку 2025 року, коли його госпіталізували в приватну клініку Грозного "Аймеді". Він сам побічно це визнав під час нещодавньої прямої лінії, розповівши, що тільки в офіційну відпустку йшов цього року 4 рази.

Це вкрай незвична практика для глави Чечні, який звик до ненормованого робочого графіка і щільного особистого контролю за всіма процесами в республіці. Коли Кадиров був здоровий, то у "відпустці" бував максимум два тижні. А 2025 року одна його "новорічна відпустка" тривала майже два місяці.

Рамзан Кадиров раніше не бував у "відпустці" так часто Фото: РИА Новости

Під час прямої лінії Кадиров був змушений прокоментувати і явні ознаки свого поганого самопочуття. "У мене бувають розлади на нервовому ґрунті. Постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш", — розповів глава Чечні. Пояснив він ці симптоми переживаннями за чеченських бійців, які перебувають на фронті в Україні.

Тепер, як повідомляють інсайдери, більшу частину свого часу Кадиров проводить або у своїй резиденції, або в клініці "Аймеді". Його двічі цього року консультували німецькі лікарі. Остання така консультація відбулася в листопаді цього року в приватній клініці в Дубаї.

На останніх фото Кадиров виглядає болісно опухлим Фото: MDaudov_95

Джерела заявляють, що "судячи з боягузливих уривчастих розмов оточення <глави Чечні>, надії на хороший результат немає".

Незважаючи на критичну ситуацію зі здоров'ям глави Чечні, адміністрація президента РФ схвалила його кандидатуру на прийдешніх 2026 року виборах глави республіки.

Водночас інсайдери кажуть, що у Кремля немає запасного плану на той випадок, якщо Рамзан Кадиров помре, "жодних закулісних переговорів у Москві з можливими наступниками Кадирова ніхто не веде".

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що Рамзан Кадиров "на крапельницях", через що пряму лінію з ним переносили кілька разів.

А в серпні цього року глава Чечні ледь не потонув у Туреччині.