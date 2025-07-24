Рамзан Кадиров мало не потонув у Туреччині: деталі

48-річний глава Чечні і затятий прихильник російського президента Володимира Путіна Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку за кордоном.

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Політик відпочивав у Бодрумі, у провінції Мугла (Туреччина), де оселився в п'ятизірковому готелі в районі Кайнар. Опівдні він вирішив скупатися в морі, але коли зайшов у воду, раптово почав задихатися, пише турецьке видання Ekonomim.

Персонал готелю помітив його стан і одразу ж викликав медиків та берегову охорону. Останні швидко доставили Кадирова на берег.

Після надання першої допомоги на березі на машині швидкої допомоги його відправили до приватної лікарні. Під наглядом лікарів він перебуватиме деякий час, але зараз почувається добре.

Влада вже оголосила про початок "ретельного розслідування" за фактом.

У травні Кадиров говорив, що хоче піти у відставку. Багато хто пов'язує це з погіршенням стану його здоров'я.

Наприклад, "Новая Газета" пише, що Кадиров через хворобу з лютого поточного року ночує в приватній лікарні "Аймед". Ця клініка, оснащена ультрасучасним діагностичним і медичним обладнанням, належить дружині глави Чечні Медні Кадировій.

Він також відмовився від поїздок на машині за межі Грозного. Поїздки республікою і за її межі Кадиров здійснює на вертольоті санітарної авіації чеченського ОМОНу.

За даними ЗМІ, ще шість років тому у нього діагностували некроз підшлункової залози, летальність при цьому захворюванні — 80%.

Його робоча діяльність звелася до публікації постів у соцмережах. Заходи, де потрібна присутність глави Чечні, тепер відкриває глава уряду Магомед Даудов. Чиновник зачитує вітальне послання Кадирова.

Фокус уже писав, що Рамзан Кадиров призначив 17-річного сина Адама куратором МВС Чечні. Крім цього, Кадиров-молодший очолює відділ забезпечення безпеки глави Чечні. На момент призначення на посаду йому було 15 років.

Ми також розповідали, що Кадиров оголосив "кровну помсту" трьом депутатам у РФ.