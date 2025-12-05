"Зараз він на крапельницях": Рамзан Кадиров не може вийти в прямий ефір через стан здоров'я

Різке погіршення стану здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стало причиною того, що пряму лінію про підсумки 2025 року з ним переносили вже кілька разів.

На те, що місцеві ЗМІ вже кілька тижнів публікують схожі анонси про "масштабну підготовку" до прямої лінії, але в них, на відміну від релізів інших губернаторів, поки що немає дати і часу заходу, звернув увагу ресурс "Верстка".

Інформація про стан здоров'я 49-річного Кадирова засекречена, але джерела "Верстки" з близького оточення політика підтверджують проблеми із самопочуттям.

"Зліг наш падишах. Сподіваюся, і не встане. Шакали забігали, але скасовувати поки що не будуть нічого, просто переносять [пряму лінію]", — сказав один з анонімних співрозмовників, зазначивши, що у Кадирова зараз "загострення".

Відео дня

Голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв з посиланням на своїх інформаторів, розповів:

"Зараз він на крапельницях. Йому останнім часом стало різко погано. Але можу сказати, що вони все одно зроблять пряму лінію, якщо щось [непередбачуване] не трапиться. Медики його готують, просто через стан здоров'я відклали".

На що конкретно хворий Кадиров, Янгулбаєв точно не знає, оскільки ця інформація засекречена. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що 2019 року в нього діагностували некроз підшлункової залози, а також повідомлялося про проблеми з нирками.

"Спочатку у нього були проблеми зі шлунком, і його особистий лікар Ельхан Сулейманов одним із найкращих онкологів був", — додав опозиціонер.

Востаннє на публіці глава Чечні з'являвся на публіці в листопаді під час приїзду в республіку американського бійця UFC Джона Джонса. На відео, яке він опублікував у соцмережі, обличчя Кадирова виглядає набряклим, а зі своїм гостем політик розмовляє набагато повільніше і тихіше, ніж зазвичай.

Таємна хвороба Кадирова і лікар з ОАЕ

Ще в березні 2023 року німецьке видання Bild повідомляло, що до Кадирова через його проблеми з нирками з Об'єднаних Арабських Еміратів викликали лікаря Ясима Ібрагіма Ель-Шахата, завідувача нефрологічним відділенням лікарні Бурджіль в Абу-Дабі.

За даними сервісу AirNav Radar, з кінця листопада до початку грудня особистий бізнес-джет Кадирова здійснив кілька рейсів в ОАЕ та його межах. Перший, 27 листопада, відбувся з Грозного до Абу-Дабі. А наступного дня літак прилетів до Дубая, після чого вилетів назад до Грозного. 29 листопада борт знову полетів зі столиці Чечні до Абу-Дабі, а повернувся назад лише 4 грудня.

Нагадаємо, у серпні цього року глава Чечні ледь не потонув у Туреччині. У вересні Кадиров намагався спростувати чутки про проблеми зі здоров'ям, заявивши про те, що віджимається 50 разів поспіль.

Також повідомлялося, що Кадиров звернувся до президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що його військовим потрібен тільки наказ від нього для того, щоб почати війну з Європою в разі "необхідності".