Ввійшло у звичку: Кадиров пояснив, коли і чому віджимається 50 разів поспіль (відео)

48-річний глава Чечні Рамзан Кадиров укотре спростував чутки про проблеми зі здоров'ям.

За його словами, на всі пересуди про те, що у нього погане самопочуття, він реагує тим, що робить 50 віджимань, повідомляє РІА Новини. Кадиров додав, що це стало своєрідною звичкою щоразу, коли недоброзичливці поширюють неправдиві відомості.

Підтвердження цьому він не навів, а востаннє на публіку чеченський лідер віджимався 35 разів під час прямої лінії у грудні 2022 року.

У серпні Кадиров ділився відео, де він займається на велотренажері. Однак навіть його підписники звернули увагу, що тренажер не спортивний, а реабілітаційний.

На кадрах політик виглядав дуже схудлим.

Нещодавно низка ЗМІ писали про те, що Кадирову встановили нефростому (катетер, який виводить сечу прямо з нирки, минаючи сечоводи і сечовий міхур, у спеціальний зовнішній мішок), і він майже відійшов від управлінських справ.

За даними "Новой газеты", ще шість років тому в нього діагностували некроз підшлункової залози, летальність при цьому захворюванні — 80%.

Кадиров через хворобу з лютого поточного року ночує в приватній лікарні "Аймед". Ця клініка, оснащена ультрасучасним діагностичним і медичним обладнанням, належить дружині глави Чечні Медні Кадировій.

Він також відмовився від поїздок на машині за межі Грозного. Поїздки республікою і за її межі Кадиров здійснює на вертольоті санітарної авіації чеченського ОМОНу.

У травні Кадиров говорив, що хоче піти у відставку. Багато хто пов'язує це з погіршенням стану його здоров'я.