Сильно схудлий Кадиров з'явився в соцмережах після того, як ледь не потонув у Туреччині (відео)

48-річний глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував кадри заняття на велотренажері. Навіть його підписники звернули увагу, що тренажер не спортивний, а реабілітаційний.

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Чеченський лідер поділився кадрами "ранкового легкого тренування" на своїй сторінці "ВКонтакте", забороненої в Україні. Він крутить педалі і дивиться в камеру.

У кадрі Кадиров виглядає дуже схудлим, що відразу ж помітили користувачі. Крім того, вони підкреслили, що тренажер — не спортивний, а реабілітаційний.

"Так швидко скинути вагу — це не нормально", "Дивне відео на реабілітаційному тренажері. З дон-доном і справді все сумно", — пишуть під відео.

Тиждень тому з'явилася інформація, що Кадиров мало не потонув під час відпочинку на одному з турецьких курортів. Він увійшов у воду і почав задихатися, що помітили персонал готелю і охорона, викликавши берегову охорону і медиків.

Після надання першої медичної допомоги його госпіталізували.

За даними "Новой газеты", ще шість років тому в нього діагностували некроз підшлункової залози, летальність при цьому захворюванні — 80%.

Таким Кадиров був ще кілька років тому Фото: ТАСС

За інформацією ЗМІ, Кадиров через хворобу з лютого поточного року ночує в приватній лікарні "Аймед". Ця клініка, оснащена ультрасучасним діагностичним і медичним обладнанням, належить дружині глави Чечні Медні Кадировій.

Він також відмовився від поїздок на машині за межі Грозного. Поїздки республікою і за її межі Кадиров здійснює на вертольоті санітарної авіації чеченського ОМОНу.

У травні Кадиров говорив, що хоче піти у відставку. Багато хто пов'язує це з погіршенням стану його здоров'я.