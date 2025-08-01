Сильно похудевший Кадыров объявился в соцсетях после того, как чуть не утонул в Турции (видео)

48-летний глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры занятия на велотренажере. Даже его подписчики обратили внимание, что тренажер не спортивный, а реабилитационный.

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Чеченский лидер поделился кадрами "утренней легкой тренировки" на своей странице "ВКонтакте", запрещенной в Украине. Он крутит педали и смотрит в камеру.

В кадре Кадыров выглядит сильно похудевшим, что сразу же заметили пользователи. Кроме того, они подчеркнули, что тренажер — не спортивный, а реабилитационный.

"Так быстро скинуть вес — это не нормально", "Странное видео на реабилитационном тренажере. С дон-доном и вправду все печально", — пишут под видео.

Неделю назад появилась информация, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха на одном из турецких курортов. Он вошел в воду и начал задыхаться, что заметили персонал отеля и охрана, вызвав береговую охрану и медиков.

После предоставления первой медицинской помощи его госпитализировали.

По данным "Новой газеты", еще шесть лет назад у него диагностировали некроз поджелудочной железы, летальность при этом заболевании — 80%.

Таким Кадыров был еще несколько лет назад Фото: ТАСС

По информации СМИ, Кадыров из-за болезни с февраля текущего года ночует в частной больнице "Аймед". Эта клиника, оснащенная ультрасовременным диагностическим и медицинским оборудованием, принадлежит жене главы Чечни Медни Кадыровой.

Он также отказался от поездок на машине за пределы Грозного. Поездки по республике и за ее пределы Кадыров совершает на вертолете санитарной авиации чеченского ОМОНа.

В мае Кадыров говорил, что хочет уйти в отставку. Многие связывают это с ухудшением состояния его здоровья.