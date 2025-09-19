Вошло в привычку: Кадыров объяснил, когда и почему отжимается 50 раз подряд (видео)

48-летний глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

По его словам, на все пересуды о том, что у него плохое самочувствие, он реагирует тем, что делает 50 отжиманий, сообщает РИА Новости. Кадыров добавил, что это стало своего рода привычкой всякий раз, когда недоброжелатели распространяют ложные сведения.

Подтверждения этому он не привел, а последний раз на публику чеченский лидер отжимался 35 раз во время прямой линии в декабре 2022 года.

В августе Кадыров делился видео, где он занимается на велотренажере. Однако даже его подписчики обратили внимание, что тренажер не спортивный, а реабилитационный.

На кадрах политик выглядел очень похудевшим.

Недавно ряд СМИ писали о том, что Кадырову установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок), и он почти отошел от управленческих дел.

По данным "Новой газеты", еще шесть лет назад у него диагностировали некроз поджелудочной железы, летальность при этом заболевании — 80%.

Кадыров из-за болезни с февраля текущего года ночует в частной больнице "Аймед". Эта клиника, оснащенная ультрасовременным диагностическим и медицинским оборудованием, принадлежит жене главы Чечни Медни Кадыровой.

Он также отказался от поездок на машине за пределы Грозного. Поездки по республике и за ее пределы Кадыров совершает на вертолете санитарной авиации чеченского ОМОНа.

В мае Кадыров говорил, что хочет уйти в отставку. Многие связывают это с ухудшением состояния его здоровья.