"Еле откачали": Кадырова экстренно госпитализировали перед Новым годом, — росСМИ

Глава Чечни не появился в Москве на традиционном заседании Госсовета, на котором присутствовал и Путин, и губернаторы и представители всех регионов России кроме одного – Чеченской республики. Оказалось, что он опять попал в больницу.

По сведениям источника "Новой газеты Европа", глава Чечни Рамзан Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета лично и даже прилетел в Москву 24 декабря. Однако, в ночь с 24 на 25 декабря состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось и его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Запасного плана на случай такого ЧП не предусмотрели и, в результате, Госсовет прошел без участия представителя Чеченской республики.

"В Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся", — сообщил источник.

Это не первый раз, когда Рамзан Кадыров попадает в больницу. Хоть это и тщательно скрывают, но известно, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего.

Слухи о том, что Кадыров боле появились еще в начале 2025 года, когда его госпитализировали в частную клинику Грозного "Аймеди". Он сам косвенно это признал во время недавней прямой линии, рассказав, что только в официальный отпуск уходил в этом году 4 раза.

Это крайне необычная практика для главы Чечни, привыкшего к ненормированному рабочему графику и плотному личному контролю за всеми процессами в республике. Когда Кадыров был здоров, то в "отпуске" бывал максимум две недели. А в 2025 году один его "новогодний отпуск" продлился почти два месяца.

Рамзан Кадыров раньше не бывал в "отпуске" так часто Фото: РИА Новости

В ходе прямой линии Кадыров был вынужден прокомментировать и явные признаки своего плохого самочувствия. "У меня бывают расстройства на нервной почве. Постоянное ощущение напряжения, как будто на токе сидишь", – рассказал глава Чечни. Объяснил он эти симптомы переживаниями за чеченских бойцов, которые находятся на фронте в Украине.

Теперь, как сообщают инсайдеры, большую часть своего времени Кадыров проводит либо в своей резиденции, либо в клинике "Аймеди". Его дважды в этом году консультировали немецкие врачи. Последняя такая консультация состоялась в ноябре этого года в частной клинике в Дубае.

На последних фото Кадыров выглядит болезненно опухшим Фото: MDaudov_95

Источники заявляют, что "судя по трусливым обрывочным разговорам окружения <главы Чечни>, надежды на хороший исход нет".

Несмотря на критическую ситуацию со здоровьем главы Чечни администрация президента РФ одобрила его кандидатуру на грядущих в 2026 году выборах главы республики.

При этом инсайдеры говорят, что у Кремля нет запасного плана на тот случай, если Рамзан Кадыров умрет, "никаких закулисных переговоров в Москве с возможными преемниками Кадырова никто не ведет".

Напомним, 5 декабря сообщалось, что Рамзан Кадыров "на капельницах", из-за чего прямую линию с ним переносили несколько раз.

А в августе этого года глава Чечни едва не утонул в Турции.