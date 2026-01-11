Отказали почки: Кремль ищет Рамзану Кадырову преемника, — СМИ

У главы Чечни серьезная болезнь. Кремль сейчас подыскивает преемника Рамзану Кадырову.

Сейчас Рамзан Кадыров, у которого отказали почки, находится в собственной больнице в Чечне. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки.

К Кадырову съехались члены семейного клана, в том числе и из других стран.

Между тем из-за почечной недостаточности Кадырова активизировался процесс определения кандидатуры на место нового главаря республики. Наиболее удобными для Кремля фигурами, то есть наиболее вероятными претендентами называют главу чеченского правительства Магомеда Даудова, командира специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинова и старшего сына Рамзана Кадырова, 20-летнего регионального председателя Российского движения детей и молодежи Ахмата Кадырова.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета с участием главы Кремля Владимира Путина и даже прилетел в Москву 24 декабря. Однако ночью состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось и его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ, где его еле откачали. У Кремля, как отмечали инсайдеры, нет запасного плана на тот случай, если Рамзан Кадыров умрет.

Фокус также писал, что на фоне слухов о болезни Кадыров назначил своего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики Чечня. При этом Кадыров-младший сохранил должность министра спорта, которую занимает сейчас.