Зеленський упевнений, що Кадиров ризикує повторити долю Мадуро: "Може, Путін задумається"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що у США є всі інструменти для того, щоб примусити Росію до припинення війни і підписання мирного договору.

Таку думку він висловив під час традиційного спілкування з журналістами, повідомляє"РБК-Україна".

За його словами, він дуже хоче, щоб мирна угода була підписана, і покладає великі надії на зусилля дипломатів. Зеленський запевнив, що Україна "робить абсолютно все" для цього.

Якщо ж документ не буде підписано, то країна має бути сильною з підтримкою партнерів і союзників.

"Що нам потрібно, якщо мирної угоди немає або поки що немає? Партнери все знають. Вони мають рухатися сильніше, ніби війна не в нас, а в них. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба. Усі прекрасно все це розуміють".

Відео дня

Зеленський підкреслив, що американці зараз "продуктивні", у них є хороші результати, але "все це ще не додавлено до кінця".

"Вони повинні тиснути на Росію. У них є інструмент, вони вміють, і коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти їх. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Будь ласка, ось вам приклад із Мадуро. Провели операцію. Результат усі бачили. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадировим, з цим убивцею. Може, Путін тоді побачить це і задумається".

Зазначимо, що глава Чечні Рамзан Кадиров у Telegram поки ніяк не відреагував на слова Зеленського.

Раніше Кадиров погрожував масштабно обстрілювати Україну протягом тижня. Наприкінці грудня 2025 року з'явилася інформація про те, що його здоров'я істотно погіршилося.

На тлі цих чуток він призначив свого 20-річного сина віце-прем'єром Чечні.