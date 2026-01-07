Зеленский уверен, что Кадыров рискует повторить судьбу Мадуро: "Может, Путин задумается"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что у США есть все инструменты для того, чтобы принудить Россию к прекращению войны и подписанию мирного договора.

Такое мнение он выразил во время традиционного общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, он очень хочет, чтобы мирное соглашение было подписано, и возлагает большие надежды на усилия дипломатов. Зеленский заверил, что Украина "делает абсолютно все" для этого.

Если же документ не будет подписан, то страна должна быть сильной с поддержкою партнеров и союзников.

"Что нам нужно, если мирного соглашения нет или пока нет? Партнеры все знают. Они должны двигаться сильнее, будто война не у нас, а у них. ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба. Все прекрасно все это понимают".

Відео дня

Зеленский подчеркнул, что американцы сейчас "продуктивны", у них есть хорошие результаты, но "все это еще не додавлено до конца".

"Они должны давить на Россию. У них есть инструмент, они умеют, и когда они очень хотят, они могут найти их. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Провели операцию. Результат все видели. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым, с этим убийцей. Может, Путин тогда увидит это и задумается".

Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пока никак не отреагировал на слова Зеленского.

Ранее Кадыров грозился масштабно обстреливать Украину на протяжении недели. В конце декабря 2025 года появилась информация о том, что его здоровье существенно ухудшилось.

На фоне этих слухов он назначил своего20-летнего сына вице-премьером Чечни.