"Продолжение следует": Кадыров пригрозил, что обстрел Украины 6 декабря — это только начало

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что масштабная ракетно-дроновая атака ВС РФ на Украину 6 декабря – начало его мести за удар по небоскребу Совета безопасности в Грозном.

В Telegram-канале он заявил что под "российские точечные массированные удары" попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины.

Среди пораженных объектов Кадыров перечислил аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры и тому подобное.

"Первый удар нанесен в 00:40 (МСК) по Чернигову и Фастову. Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Вплоть до 9 часов утра более 60 целей было обработано Геранями, ракетами "Искандер-М", "Кинжал", "Калибр". Нанесен непоправимый урон по тылу врага", – говорится в публикации.

По его словам, это "более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева".

"И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться", – заверил глава Чечни.

Он поблагодарил руководство ВС РФ и назвал их работу "идеально проделанной".

В свою очередь Минобороны РФ цинично отчиталось о том, что "высокоточным оружием" были нанесены удары по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ".

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – заявили в ведомстве.

Тем временем в Днепре продолжают тушить пожары на складах марли и бинтов, шоколада и шину. Мэр города Борис Филатов заявил о том, что ВС РФ целенаправленно уничтожают бизнес в городе.

Напомним, накануне Кадыров заявил, что 6 декабря и в течение следующей недели Чечня и Россия будут мстить за удар по военным объектам в Грозном.

Также сообщалось, что прямая линия Кадырова переносится из-за состояния его здоровья.