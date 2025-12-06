"Вы потеряете свою нацию": Кадыров угрожает неделю мстить Украине за удар по Грозному (видео)

Начиная с 6 декабря и в течение следующей недели то ли чеченские военные формирования, то ли в целом ВС РФ будут мстить за удар по военным объектам в Грозном.

Месть эта будет "жестокой", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"С завтрашнего дня и до конца недели мы будем мстить. Жестоко. Нашими целями будут только военные объекты и вы увидите насколько нельзя трогать Чеченскую Республику и Россию в целом", — сказал Кадыров.

Он отметил, что на самом деле Украина якобы не разрушила военной инфраструктуры, техники и завода БПЛА в Чечне, а лишь "разбила стекла" на некоторых объектах.

Глава Чечни также обратился к украинцам.

"Народ Украины, вы куда смотрите? В одиночку они вас растаскивают. Все в один раз выходите и скажите свое слово", — призвал Кадыров.

Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского бандитом и в конце видео пригрозил украинцам потерей нации.

"Будьте осторожны или вы потеряете свою нацию полностью", — подчеркнул Кадыров.

Напомним, 5 декабря беспилотник врезался в небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни.

Фокус также писал о том, что Рамзан Кадыров не может выйти в прямой эфир из-за состояния здоровья.