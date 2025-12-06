"Ви втратите свою націю": Кадиров погрожує тиждень мститись Україні за удар по Грозному (відео)

Починаючи з 6 грудня та протягом наступного тижня чи то чеченські військові формування, чи то загалом ЗС РФ будуть мститися за удар по військових об'єктах у Грозному.

Помста ця буде "жорстокою", заявив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

"З завтрашнього дня і до кінця тижня ми будемо мститися. Жорстоко. Нашими цілями будуть лише військові об'єкти і ви побачити наскільки не можна чіпати Чеченську Республіку та Росію загалом", — сказав Кадиров.

Він зазначив, що насправді Україні нібито не зруйнувала військової інфраструктури, техніки та заводу БПЛА у Чечні, а лише "розбила скло" на деяких об'єктах.

Очільник Чечні також звернувся до українців.

"Народ України, ви куди дивитесь? Поодинці вони вас розтаскують. Усі в один раз виходьте і скажіть своє слово", — закликав Кадиров.

Відео дня

Він також назвав президента України Володимира Зеленського бандитом та наприкінці відео пригрозив українцям втратою нації.

"Будьте обережними або ви втратите свою націю повністю", — наголосив Кадиров.

Нагадаємо, 5 грудня безпілотник врізався в хмарочос "Грозний-Сіті" в столиці Чечні.

Фокус також писав про те, що Рамзан Кадиров не може вийти в прямий ефір через стан здоров'я.