Дрони долетіли до Грозного: атаковано хмарочос Ради безпеки Чечні (фото, відео)

На території БЦ "Грозний-Сіті" розташовано низку установ, включно з Радою безпеки республіки і приймальнею партії "Единая Россия". А за 800 метрів від місця інциденту живе і сам Рамзан Кадиров.

Безпілотник врізався в хмарочос "Грозний-Сіті" в столиці Чечні. Унаслідок влучання прогримів сильний вибух. Першим про це повідомив опозиційний чеченський телеграм-канал NYISO.

Хмарочос розташований поруч із резиденцією Кадирова

Згідно з опублікованими фото і відео, удар припав у районі 28 поверху. Офіційно чеченська влада інциденту не коментувала.

У постраждалому хмарочосі, згідно з відкритими даними, розміщені Радбез Чечні, Міністерство республіки з туризму, Рахункова палата, виборчком регіону, регіональний Департамент зі зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту, приймальня "Єдиної Росії", а також "Чеченнафтохімпром".

"Грозний Сіті" побудували за Рамзана Кадирова, той нещодавно намагався забезпечити появу комплексу на 500-рублевій купюрі як одного із символів Росії. Усього за 800 метрів розташована резиденція і самого Кадирова.

Діра в "Единой России", офіс якої розташований у хмарочосі Фото: Соцсети

Як зазначає видання "Exilenova+", будівля розташована поруч із Головним управлінням Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в Чечні, яке могло бути початковою метою атаки. Відхилитися від мети безпілотник міг через роботу системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Уночі аеропорти на Північному Кавказі призупиняли роботу через атаку дронів.

Нагадаємо, востаннє дрони долітали до Чечні 2 грудня. Тоді було атаковано базу полку "Ахмат" у Гудермесі.

Також у ніч на 5 грудня був атакований НПЗ у Самарській області. Жителі скаржилися на вибухи й активну роботу ППО в Сизрані