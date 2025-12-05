Дроны долетели до Грозного: атакован небоскреб Совета безопасности Чечни (фото, видео)

На территории БЦ "Грозный-Сити" расположен ряд учреждений, включая Совет безопасности республики и приемная партии "Единая Россия". А в 800 метрах от места инцидента живет и сам Рамзан Кадыров.

Беспилотник врезался в небоскреб "Грозный-Сити" в столице Чечни. В результате попадания прогремел сильный взрыв. Первым об этом сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал NYISO.

Небоскреб расположен рядом с резиденцией Кадырова

Согласно опубликованным фото и видео, удар пришелся в районе 28 этажа. Официально чеченские власти инцидент не комментировали.

В пострадавшем небоскребе, согласно открытым данным находится Совбез Чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста, приемная "Единой России", а также "Чеченнефтехимпром".

"Грозный Сити" был построен при Рамзане Кадырове, тот недавно пытался обеспечить появление комплекса на 500-рублевой купюре как одного из символов России. Всего в 800 метрах находится резиденция и самого Кадырова.

Дыра в "Единой России", офис которой расположен в небоскребе Фото: Соцсети

Как отмечает издание "Exilenova+", здание находится рядом с Главным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Чечне, которое могло быть изначальной целью атаки. Отклониться от цели беспилотник мог из-за работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ночью аэропорты на Северном Кавказе приостанавливали работу из-за атаки дронов.

Напомним, в последний раз дроны долетали до Чечни 2 декабря. Тогда была атакована база полка "Ахмат" в Гудермесе.

Также в ночь на 5 декабря был атакован НПЗ в Самарской области. Жители жаловались на взрывы и активную работу ПВО в Сызрани