В Чечне была атакована база полка "Ахмат": что известно (видео)

Местные паблики сообщили о взрывах в городе Гудермес, где находится Университет спецназа, созданный лично главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также публикуется информация об ударе по месторасположению полка "Ахмат", который дислоцируется в этом населенном пункте.

Официального подтверждения атаки нет. Но в местных пабликах появились многочисленные видео взрыва в городе, сообщает Telegram-канал "Supernova+".

"Этой ночью атаковано расположение полка Ахмат в городе Гудермес", — сказано в посте.

Взрывы в Чечне

Позже этот же ресурс поделился фото и сообщил, что было атаковано ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.

Последствия атаки в Гудермесе Фото: Соцсети

А издание "Кавказский узел" сообщило, что в ночь на 2 декабря угроза атаки беспилотников была объявлена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Из-за небезопасности полетов были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Нальчика.

Позже сообщалось, что российская ПВО сбивала дроны в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. А также в Чечне, где якобы сбили четыре беспилотника, отчиталось в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Атаки на Чечню – что известно

Территорию Чечни впервые атаковали дроны в октябре 2024 года, в результате чего загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако позднее Кадыров озвучил новые данные, заявив, что жертвы все-таки есть.

В декабре 2024 года было еще две атаки. После сообщалось об атаках в августе 2025, и каждый раз Рамзан Кадыров заявлял, что жертв нет.

Упоминаемый "Российский университет спецназа" был создан лично Кадыровым и финансируется из федерального бюджета РФ. Так, в 2026 году он должен получить 2,5 млрд рублей. Был открыт в 2013 году в Гудермесе. До полномасштабной войны в Украине в "университете" предлагалось осваивать разные боевые навыки. В нем проходили подготовку бойцы чеченского батальона военной полиции перед отправкой в Сирию, а также сотрудники охраны РЖД, "Газпрома", "Татнефти" и других госпредприятий. После начала полномасштабной войны в Украине "университет" стал вербовать и готовить контрактников для российской армии.

Напомним, в Черном море произошел инцидент с российским танкером Midvolga 2, который, вероятно, атаковали ударные морские дроны.

Также в ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы. Местные жаловались на атаки беспилотников в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.