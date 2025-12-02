У Чечні було атаковано базу полку "Ахмат": що відомо (відео)

Місцеві пабліки повідомили про вибухи в місті Гудермес, де розташований Університет спецпризначенців, створений особисто главою Чечні Рамзаном Кадировим. Також публікується інформація про удар по місцю розташування полку "Ахмат", який дислокується в цьому населеному пункті.

Офіційного підтвердження атаки немає. Але в місцевих пабліках з'явилися численні відео вибуху в місті, повідомляє Telegram-канал "Supernova+".

"Цієї ночі атаковано розташування полку Ахмат у місті Гудермес", — ідеться в пості.

Вибухи в Чечні

Пізніше цей самий ресурс поділився фото і повідомив, що його атакували ФСБ Росії по Ачхой-Мартанівському району.

Наслідки атаки в Гудермесі Фото: Соцсети

А видання "Кавказский узел" повідомило, що в ніч на 2 грудня загрозу атаки безпілотників оголосили в Чечні, Дагестані, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії та Ставропольському краї. Через небезпеку польотів було введено обмеження на роботу аеропортів Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкали та Нальчика.

Пізніше повідомлялося, що російська ППО збивала дрони в Краснодарському краї, Волгоградській і Ростовській областях. А також у Чечні, де нібито збили чотири безпілотники, відзвітувало у своєму Telegram-каналі Міноборони РФ.

Атаки на Чечню — що відомо

Територію Чечні вперше атакували дрони в жовтні 2024 року, внаслідок чого загорілася будівля на території Російського університету спецназу в Гудермесі. Уранці в день атаки Рамзан Кадиров заявив, що "загорівся дах порожньої будівлі", а жертв і постраждалих немає. Однак пізніше Кадиров озвучив нові дані, заявивши, що жертви все-таки є.

У грудні 2024 року було ще дві атаки. Після повідомлялося про атаки в серпні 2025, і щоразу Рамзан Кадиров заявляв, що жертв немає.

Згадуваний "Російський університет спецназу" був створений особисто Кадировим і фінансується з федерального бюджету РФ. Так, у 2026 році він має отримати 2,5 млрд рублів. Був відкритий у 2013 році в Гудермесі. До повномасштабної війни в Україні в "університеті" пропонувалося освоювати різні бойові навички. У ньому проходили підготовку бійці чеченського батальйону військової поліції перед відправленням до Сирії, а також співробітники охорони РЖД, "Газпрому", "Татнефти" та інших держпідприємств. Після початку повномасштабної війни в Україні "університет" став вербувати і готувати контрактників для російської армії.

Нагадаємо, у Чорному морі стався інцидент із російським танкером Midvolga 2, який, імовірно, атакували ударні морські дрони.

Також у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві скаржилися на атаки безпілотників у Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.