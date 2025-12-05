В Самарской области РФ прогремела серия взрывов и начался пожар: дроны атаковали крупный НПЗ "Роснефти" (видео)

Беспилотники в ночь на 5 декабря атаковали Самарскую область России: жители пожаловались на взрывы и активную работу ПВО в Сызрани, где действует крупный нефтеперерабатывающий завод.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод относится к нефтяной компании-гиганту РФ "Роснефть", находящейся под санкциями США. Об ударе по объекту российской нефтяной промышленности сообщили Telegram-каналы.

Мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку дронов на город. Однако подробностей на момент публикации не раскрыл.

По данным российских пабликов, очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену об опасности и зарево в небе после нескольких взрывов.

Судя по кадрам, которые распространили в сети, на месте атаки поднялся масштабный пожар.

Официального подтверждения удара по Сызранскому НПЗ на момент публикации не поступало.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НЗП — предприятие топливного профиля, один из крупнейших заводов в системе компании "Роснефть" и ключевой НПЗ на территории южного Поволжья. Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России.

Стоит заметить, что этот завод уже не впервые атакуют беспилотники. Так, в августе после атаки на предприятии случился масштабный пожар.

Напомним, в ночь на 5 декабря беспилотники также атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт.

Также ночью 4 декабря дроны атаковали крупный химический завод в Ставропольском крае России.