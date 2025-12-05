У Самарській області РФ прогриміла серія вибухів і почалася пожежа: дрони атакували великий НПЗ "Роснефти" (відео)

Безпілотники у ніч на 5 грудня атакували Самарську область Росії: мешканці поскаржилися на вибухи та активну роботу ППО у Сизрані, де діє великий нафтопереробний завод.

Сизранський нафтопереробний завод належить до нафтової компанії-гіганта РФ "Роснефть", що перебуває під санкціями США. Про удар по об'єкту російської нафтової промисловості повідомили Telegram-канали.

Мер Сизрані Сергій Володченков підтвердив атаку дронів на місто. Однак подробиць на момент публікації не розкрив.

За даними російських пабліків, очевидці чули у Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену про небезпеку та заграву у небі після кількох вибухів.

Судячи з кадрів, які поширили у мережі, на місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

Офіційного підтвердження удару по Сизранському НПЗ на момент публікації не надходило.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський НЗП — підприємство паливного профілю, один з найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" та ключовий НПЗ на території південного Поволжя. Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Варто зауважити, що цей завод вже не вперше атакують безпілотники. Так, у серпні після атаки на підприємстві трапилася масштабна пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня безпілотники також атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт.

Також уночі 4 грудня дрони атакували великий хімічний завод у Ставропольському краю Росії.