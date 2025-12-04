"Ледь вікна не вилетіли": в Орлі і Ставропольському краю РФ вибухи, палає великий хімзавод (відео)

У ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю Росії пролунали сильні вибухи на тлі атаки безпілотників. Відомо про ймовірне ураження великого хімзаводу "Азот" у Невинномиську.

Очевидці нарахували щонайменше 10 вибухів у місті Орел Орловської області РФ: росіяни скаржаться, що від "хлопків" у них ледь не повилітали вікна. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"Видно спалахи в небі. За словами очевидців, БпЛА летять на низькій висоті", — повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними OSINT-каналів, влучання могло відбутися неподалік від місцевої ТЕЦ. Офіційних коментарів від російської влади чи підтвердження атаки на момент публікації не надходило.

Атака на Ставропольський край РФ

Паралельно про атаку безпілотників повідомили мешканці міста Невинномиськ Ставропольського краю РФ. Очевидці нарахували щонайменше 6 вибухів у місті та чули сирени про небезпеку.

За попередньою інформацією OSINT-каналів, у Невинномиську під ударом, попередньо, опинилося велике хімічне підприємство "Невинномысский Азот". На місці, як демонструють кадри у соцмережах, почалася пожежа.

Завод вважається одним з найбільших у Росії виробників азотних добрив та аміаку, а також сировину для вибухівки. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

Варто зауважити, що підприємство "Невинномысский Азот" вже не перше атакують дрони. Попередній обстріл відбувся у липні 2025 року.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня дрони атакували нафтобазу під Тамбовом, після чого здійнялася сильна пожежа.

Також після атаки дронів на Чечню 2 грудня ЗМІ повідомили про постраждалих працівників російської ФСБ.