Атака дронів на Чечню: співробітники російської ФСБ опинилися у лікарні, що відомо (фото)

Внаслідок нічної атаки на Чечню 2 грудня постраждали співробітники Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Один з ударів прийшовся по будівлі відомства у Чечні.

Дрони уразили будівлю російської ФСБ в Ачхой-Мартановському районі Чечні, через що госпіталізовано щонайменше двоє співробітників відомства. Вони отримали поранення та наразі перебувають під наглядом медиків, дізналося медіа Astra від джерел у МНС РФ.

"В результаті атаки безпілотників на будівлю ФСБ по Ачхой-Мартановському району в Чечні госпіталізовано двох співробітників відомства", — йдеться у повідомленні.

Невідомо, в якому стані перебувають постраждалі працівники ФСБ та чи є інформація про інших постраждалих внаслідок обстрілу.

Перед цим очевидці повідомляли медіа, що через нічну атаку БпЛА 2 грудня постраждала будівля ФСБ у цьому районі. Аналітики перевірили фотографію з місця подій та підтвердили, що на ній дійсно зображена споруда відомства в Ачхой-Мартановському районі, розташована на вулиці Нураділова, 81.

Відео дня

ASTRA | пошкоджена будівля ФСБ по Ачхой-Мартановському району в Чечні

Під атаку в ніч на 2 грудня в Чечні, ймовірно, потрапила і будівля ОМВД (відділу Міністерства внутрішніх справ) по Гудермеському району, писало видання. Однак підтвердження наразі немає.

Атака дронів на Чечню 2 грудня: що відомо

У ніч на 2 грудня місцеві пабліки повідомили про вибухи у місті Гудермес, в якому діє Університет спецпризначенців, створений особисто главою Чечні Рамзаном Кадировим. Також у мережі повідомили про удар по локації розташування полку "Ахмат".

Медіа "Кавказский узел" повідомляло, що загроза БпЛА була оголошена у Чечні, Дагестані, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії та Ставропольському краї.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня дрони також атакували Краснодарську область Росії: моніторингові канали повідомляли, що під ударом опинилися порт та великий НПЗ.

Напередодні у Москві вибухнув автомобіль розробника лазерної зброї російської армії.