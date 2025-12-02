Під ударом НПЗ і порт: Краснодарську область РФ масовано атакують дрони (відео)

У ніч на 2 грудня у різних районах Краснодарської області РФ пролунали вибухи: місцеві скаржаться на наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема у Туапсе та Ільському, де розташовані порт та НПЗ.

В аеропорту курортного міста Сочі "Росавіація" запровадила план "Килим" у зв'язку з масованою атакою безпілотників. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Туапсе. Місцеві повідомляють про масовану атаку наших дронів. Сочі, аеропорт закрито через план "Килим", — зазначив Андрющенко.

Водночас моніторингові канали пишуть, що під атакою у Туапсе, попередньо, опинився нафтопереробний завод (НПЗ) та порт. Лише над Туапсе було зафіксовано проліт щонайменше 9 ударних безпілотників.

У мережі також показали кадри нічної атаки на Краснодарську область. На відеороликах видно спалахи у небі та чутно вибухи.

Відео дня

У місцевих Telegram-каналах пишуть про дрони у Туапсинському районі та над курортним селищем міського типу Новомихайлівське, а також над селищем Тюменський та Агой. Дрони також фіксують над селищем міського типу Ільський, де розташований Ільський НПЗ, який належить до провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії.

Офіційної інформації про атаку на Краснодарську область РФ та наслідки на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що у ніч на 2 грудня вибухи також пролунали в тимчасово окупованому Криму: у місцевих пабліках повідомили про щонайменше 4 вибухи у районі Феодосії. Перед цим у регіоні попереджали про загрозу БпЛА.

Нагадаємо, 1 грудня у мережі повідомили про атаку дронів на російський Дагестан: під ударом міг опинитися порт, в якому дислокуються військові кораблі РФ.

Також наприкінці листопада дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ на території Росії.