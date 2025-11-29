Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ на півдні Росії (відео)

У ніч на 29 листопада ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.

На території підприємства здійнялась масштабна пожежа, повідомив телеграм-канал "Exilenova+", якйи також оприлюднив відео влучання дрона по НПЗ.

"Афіпський НПЗ, місцеві повідомляють, що вибухи не припиняються більше години", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв не коментував удару по Афіпському НПЗ.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не давала коментарів щодо атаки на нафтопереробний заод у Краснодарському краю.

Зазначимо, що Афіпський нафтопереробний завод — це одне з найбільших нафтопереробних виробництв півдня Росії. Він також є єдиним постачальником послуг з водопостачання, очищення стічних вод і транзиту електроенергії в прилеглі населені пункти та промислові об'єкти.

Відео дня

Проектна потужність НПЗ становить близько 6 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня БПЛА вже уражали Афіпський нафтопереробний завод.

У ніч на 28 листопада дрони атакували НПЗ у Саратові, а вибухи також чули неподалік аеродрому в Енгельсі.