Дрони атакували Саратов: вибухи чули неподалік аеродрому в Енгельсі (відео)

У ніч на 28 листопада ударні дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві мешканці повідомляли про близько десятка потужних вибухів у місті.

Звуки вибухів та ударних БПЛА також чули неподалік військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області, пише телеграм-канал "Supernova+".

У мережі також оприлюднили відео, на яких зафіксовані моменти атаки дронів по Саратову. На відзнятих кадрах чути вибухи, а також видно вогняні спалахи, які слідують за ударом дронів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише після опівночі повідомив, що від Міністерства оборони РФ надійшла інформація про загрозу БПЛА.

"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін. Під час та після атаки безпілотників він постів більше не робив.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала ударів по Саратову та Енгельсу.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада у Чебоксарах БпЛА атакували завод, що виготовляє електроніку для дронів та ракет.

Фокус також писав про те, що внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки у Бєлгороді було уражено ТЕЦ "Луч".