Дроны атаковали Саратов: взрывы слышали неподалеку аэродрома в Энгельсе (видео)

В ночь на 28 ноября ударные дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали об около десятка мощных взрывов в городе.

Звуки взрывов и ударных БПЛА также слышали неподалеку военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, пишет телеграм-канал "Supernova+".

В сети также обнародовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки дронов по Саратову. На отснятых кадрах слышны взрывы, а также видны огненные вспышки, которые следуют за ударом дронов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь после полуночи сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин. Во время и после атаки беспилотников он постов больше не делал.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удары по Саратову и Энгельсу.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Чебоксарах БпЛА атаковали завод, производящий электронику для дронов и ракет.

Фокус также писал о том, что в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки в Белгороде была поражена ТЭЦ "Луч".