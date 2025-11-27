У Бєлгороді атаковано ТЕЦ "Луч": які наслідки масованого обстрілу РФ

У ніч на 27 листопада територія Бєлгородської області зазнала атак ракет і безпілотників, унаслідок чого постраждала ТЕЦ "Луч". При цьому російські чиновники обмежилися повідомленнями про удари по "об'єктах енергетики".

Унаслідок удару по бєлгородській теплоелектроцентралі "Луч" потужністю 60 МВт 20 багатоквартирних будинків залишилися без тепла, повідомляє канал ASTRA. І хоча офіційного підтвердження цієї інформації немає, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму ранковому зверненні зазначив, що атакували "об'єкти енергетики", а збитки ще не підраховано.

"Рано вранці ворог завдав чергових ударів ракетами по об'єктах енергетики. Зараз зранку зрозуміємо, які є пошкодження. Ситуація, на жаль, продовжує залишатися на вкрай напруженому рівні", — пише губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Місцева влада також підтвердила проблеми з теплопостачанням і подачею тепла в деяких районах міста, наводячи список адрес, де зафіксовано перебої.

"Аварійні бригади розпочали терміновий ремонт ділянки тепломереж на вул. Горького на Харгорі в Бєлгороді. На час робіт тимчасово відключено теплопостачання та подачу гарячої води 17 багатоквартирних будинків і 3 соцоб'єкти", — ідеться в повідомленні мерії.

Вибухи в РФ — Гладков про наслідки для Бєлгорода 27 листопада Фото: Скриншот

Гладков також поспішив відзвітувати про роботу російської ППО в області. Зокрема, повідомлялося, що підрозділами "БАРС-Белгород" і "Орлан" за добу 26-27 листопада було ліквідовано 23 українські безпілотники.

За інформацією Міноборони Росії протягом минулої ночі в період з 23:00 26 листопада до 8:30 27 листопада "черговими засобами ППО перехоплено і знищено 118 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу". Зазначається, що найбільшу кількість дронів зафіксовано над Бєлгородською, Курською та Самарською областями.

Нагадаємо, вранці 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів: жителі Новокуйбишевська поскаржилися на гучні "хлопки" і яскраві спалахи в небі, а аеропорт Самари призупинив роботу.

А в ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа. Повідомлялося, що безпілотники атакували завод "ВНИИР-Прогресс", який виробляє електроніку для російських безпілотників і ракет.