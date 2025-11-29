Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ на юге России (видео)
В ночь на 29 ноября ударные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
На территории предприятия поднялся масштабный пожар, сообщил телеграмм-канал "Exilenova+", который также обнародовал видео попадания дрона по НПЗ.
"Афипский НПЗ, местные сообщают, что взрывы не прекращаются более часа", — говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не комментировал удар по Афипскому НПЗ.
Украинская сторона на момент публикации материала также не давала комментариев относительно атаки на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Отметим, что Афипский нефтеперерабатывающий завод — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих производств юга России. Он также является единственным поставщиком услуг по водоснабжению, очистке сточных вод и транзиту электроэнергии в близлежащие населенные пункты и промышленные объекты.
Проектная мощность НПЗ составляет около 6 млн тонн нефти в год.
Напомним, в ночь на 26 сентября БПЛА уже поражали Афипский нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 28 ноября дроны атаковали НПЗ в Саратове, а взрывы также слышали неподалеку аэродрома в Энгельсе.