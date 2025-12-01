У Москві вибухнуло авто розробника лазерної зброї ЗС РФ: спалахнуло на подвір'ї (відео)

Зранку 1 грудня пролунав вибух на подвір'ї будинку у Москві, повідомили у російських соцмережах. З'ясувалось, що палав автомобіль науковця з НДІ "Полюс", який займається розробкою лазерної зброї.

Інцидент відбувся на території житлового комплексу "Град Московський" (район Нова Москва), повідомило росЗМІ Astra. Вказується, що ідеться про подвір'я за адресою вул. Райдужна, буд. 10. У перші хвилини після вибуху та пожежі не було відомо про постраждалих та руйнування.

Згодом медіа повідомили, що вибухнув автомобіль "Тойота Ленд Крузер", який належить вченому, доктору фізико-математичних наук, 41-річному співробітнику НІІ "Полюс" ім. Стельмаха, яке спеціалізується на лазерних технологіях. Інститут розробляє та випускає продукцію військового та цивільного призначення. Сам учений у момент інциденту перебував у відрядженні в Південній Східній Азії.

Відео дня

Як показала серія відео та фото у Telegram-каналах Baza та 112, вибухова хвиля вибила скло у квартирах на третьому та четвертих поверхах. Згідно з даними росЗМІ, можлива причина інциденту — саморобний вибуховий пристрій, який невідомі особи поклали під пасажирське сидіння: це одна з версій, які розглядають слідчі.

Мер Москви Сергій Собянін не реагував на вибух у Новій Москві.

OSINTери провели геолокацію інциденту з машиною виробник лазерної зброї — це точка з координатою 55.591149, 37.370465, розташована на південно-західній околиці російської столиці.

Вибух у Москві — деталі інциденту 1 грудня

НДІ "Полюс" ім. М. Ф. Стельмаха — науково-дослідний інститут РФ, який займається розробками у галузі квантової електроніки. Установа перебуває під санкціями через напад росіян на Україну. У січні 2025 року розслідувачі медіа The Insider виявили, що НДІ, разом з іншими чотирма закладами, продовжує займатись розробками для російської армії. Продукція інституту — це лазерні далекоміри, цілевказувачі для високоточної зброї, лазерні гіроскопи для літаків, атомні годинники для системи ГЛОНАСС, протитанкові системи "Корнет" тощо.

Раніше Фокус писав про ще інші вибухи у Москві, дотичні до російської армії. Один з них — підрив генерала Ярослава Москалика, яке стало 25 квітня 2025 року. Як повідомили росЗМІ, стався гучний вибух на подвір'ї мікрорайону у Балашисі: з'ясувалось, що всередині сидів російський топофіцер.

Згодом Міноборони РФ опублікувало некролог, у якому розповіли про 20 років роботи Москалика. З'ясувалось, що він брав участь у бойових діях на Кавказі та в Сирії. Крім того, під час вторгнення в Україну генерал входив до складу Мінської групи та чергував у складі підрозділу Міноборони РФ, яке відстежувало актуальну інформацію про поле бою.

Нагадуємо, 26 жовтня Москва опинилась під загрозою масованої атаки дронів: на місці падіння чи збиття помітили стовп диму.