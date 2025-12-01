В Москве взорвалось авто разработчика лазерного оружия ВС РФ: вспыхнуло во дворе (видео)

Утром 1 декабря прогремел взрыв во дворе дома в Москве, сообщили в российских соцсетях. Выяснилось, что горел автомобиль ученого из НИИ "Полюс", который занимается разработкой лазерного оружия.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Град Московский" (район Новая Москва), сообщило росСМИ Astra. Указывается, что речь идет о дворе по адресу ул. Радужная, д. 10. В первые минуты после взрыва и пожара не было известно о пострадавших и разрушениях.

Впоследствии медиа сообщили, что взорвался автомобиль "Тойота Ленд Крузер", который принадлежит ученому, доктору физико-математических наук, 41-летнему сотруднику НИИ "Полюс" им. Стельмаха, которое специализируется на лазерных технологиях. Институт разрабатывает и выпускает продукцию военного и гражданского назначения. Сам ученый в момент инцидента находился в командировке в Юго-Восточной Азии.

Как показала серия видео и фото в Telegram-каналах Baza и 112, взрывная волна выбила стекла в квартирах на третьем и четвертых этажах. Согласно данным росСМИ, возможная причина инцидента — самодельное взрывное устройство, которое неизвестные лица положили под пассажирское сиденье: это одна из версий, которые рассматривают следователи.

Мэр Москвы Сергей Собянин не реагировал на взрыв в Новой Москве.

Взрыв в Москве — детали инцидента 1 декабря

НИИ "Полюс" им. Н. Ф. Стельмаха — научно-исследовательский институт РФ, который занимается разработками в области квантовой электроники. Учреждение находится под санкциями из-за нападения россиян на Украину. В январе 2025 года расследователи медиа The Insider обнаружили, что НИИ, вместе с другими четырьмя заведениями, продолжает заниматься разработками для российской армии. Продукция института — это лазерные дальномеры, целеуказатели для высокоточного оружия, лазерные гироскопы для самолетов, атомные часы для системы ГЛОНАСС, противотанковые системы "Корнет" и тому подобное.

Ранее Фокус писал о еще других взрывах в Москве, имеющих отношение к российской армии. Один из них — подрыв генерала Ярослава Москалика, которое стало 25 апреля 2025 года. Как сообщили росСМИ, произошел громкий взрыв во дворе микрорайона в Балашихе: выяснилось, что внутри сидел российский топофицер.

Впоследствии Минобороны РФ опубликовало некролог, в котором рассказали о 20 годах работы Москалика. Выяснилось, что он участвовал в боевых действиях на Кавказе и в Сирии. Кроме того, во время вторжения в Украину генерал входил в состав Минской группы и дежурил в составе подразделения Минобороны РФ, которое отслеживало актуальную информацию о поле боя.

Напоминаем, 26 октября Москва оказалась под угрозой массированной атаки дронов: на месте падения или сбивания заметили столб дыма.