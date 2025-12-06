"Далі буде": Кадиров пригрозив, що обстріл України 6 грудня — це тільки початок

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що масштабна ракетно-дронова атака ЗС РФ на Україну 6 грудня — початок його помсти за удар по хмарочосу Ради безпеки в Грозному.

У Telegram-каналі він заявив, що під "російські точкові масовані удари" потрапили військово-промислові та найбільші енергетичні об'єкти, які забезпечують їх, розташовані в найрізноманітніших районах України.

Серед уражених об'єктів Кадиров перерахував летовища, місця складання БПЛА, об'єкти ППО та портової військової інфраструктури тощо.

"Першого удару завдано о 00:40 (МСК) по Чернігову та Фастову. Потужні вибухи лунали в Київській, Харківській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській та інших областях. Аж до 9-ї години ранку понад 60 цілей було оброблено Геранями, ракетами "Іскандер-М", "Кинджал", "Калібр". Завдано непоправної шкоди по тилу ворога", — йдеться в публікації.

Відео дня

За його словами, це "більш ніж вичерпний на останні терористичні атаки Києва".

"І хоча в самій Україні неохоче змушені визнавати масштаби завданої шкоди військово-промисловій інфраструктурі, а ЗМІ називають минулу ніч "пекельною", повідомляю, що це ще далеко не все. Далі буде. Повітряні тривоги лунають по всій Україні і сьогодні зранку. Можу впевнено обіцяти любителям бити по наших цивільних об'єктах, що що далі, то все похмуріше для них ставатиме", — запевнив глава Чечні.

Він подякував керівництву ЗС РФ і назвав їхню роботу "ідеально виконаною".

Зі свого боку Міноборони РФ цинічно відзвітувало про те, що "високоточною зброєю" було завдано ударів по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об'єктах енергетики, які забезпечують їхню роботу, а також портовій інфраструктурі, використовуваній в інтересах ЗСУ".

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено", — заявили у відомстві.

Тим часом у Дніпрі продовжують гасити пожежі на складах марлі та бинтів, шоколаду та шину. Мер міста Борис Філатов заявив про те, що ЗС РФ цілеспрямовано знищують бізнес у місті.

Нагадаємо, напередодні Кадиров заявив, що 6 грудня і протягом наступного тижня Чечня і Росія мститимуть за удар по військових об'єктах у Грозному.

Також повідомлялося, що пряма лінія Кадирова переноситься через стан його здоров'я.